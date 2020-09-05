وزارة الصحة: إنجاز 75% من مشروع مركز العزل الصحي بطريق المطار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

05 September, 2020

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن مشروع “إنشاء مركز العزل الصحي بطريق المطار” جنوب العاصمة طرابلس تجاوزت الـ75% ، وهو خامس مركز عزل عالي الجهوزية تجهزه وزارة الصحة بحكومة الوفاق داخل مدينة طرابلس لعزل حالات كورونا الحرجة.

وأكدت وزارة الصحة عبر مكتبها الإعلامي أن المركز يتكون من ثلاث طوابق، خصص الطابق الأول منه لتقديم خدمات الإسعاف فيما خصص الطابقان الثاني والثالث للعناية الفائقة والإيواء بإجمالي غرف يساوي ثماني عشر غرفة مرفقة بدورة مياه خاصة.

وأكدت الوزارة أنها تواجه أزمة فيروس كورونا بإجراءات عدة، تحاول من خلالها تخفيف الأضرار المترتبة على الجائحة، فيما تبقى هناك تحديات رئيسية، تطمح لاستشراف حلول لها، كعدم التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية، والابتعاد عن التجمعات وعدم إقامة الأفراح والمآتم.