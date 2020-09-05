عميد بلدية درنة يلتقي ممثلي أندية المدينة

عقد في مقر المجلس البلدي درنة اجتماع بين أندية المدينة وعميد البلدية المستشار عبد المنعم الغيثي.

وقدم الغيثي نبذة عن المشاريع الجاري تنفيذها في المدينة، وتحدث عن دعم الأندية وعن دور الشباب المهم في بناء المجتمع، مؤكدا أن لجنة استقرار درنة التابعة للمجلس البلدي شرعت بالفعل في تنفيذ بعض المشاريع في أندية المدينة، فيما تحدث ممثلو الأندية عن المشكلات التي تواجههم.

وأوضح الغيثي أن البلدية ستقف مع كل الأندية لتحقيق دورها المهم في استقطاب الشباب لممارسة الرياضة، من أجل بناء جيل قوي قادر على النهوض بالبلاد.

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