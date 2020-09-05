عضو بمجلس الدولة يكشف أهداف لقاء المغرب والمشاركين فيه

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

05 September, 2020

كشف عضو المجلس الدولة أحمد همومة على أسماء أعضاء المجلس المشاركين في لقاء المغرب المقرر غدا الأحد بين مجلسي النواب والدولة.

وقال همومة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن وفد مجلس الدولة يرأسه فوزي العقاب رئيس وفد المجلس في لجنة الحوار التي تم تشكيلها سابقاً بناءً على مخرجات برلين وعلى السويح ممثل عن حزب التحالف وكذلك عبدالسلام الصفراني ممثل عن حزب العدالة والبناء ومحمد ناجم وأماما سليمان مستقلين.

وأوضح همومة أن اللجنة المشكلة من مجلس الدولة ستبحث مع لجنة من مجلس النواب وضع التصور الذي يجب أن يقوم عليه حوار لجنتي المجلسين 13 + 13 وكذلك 13 من المستقلين مبينا أن حوار الغد يهدف لترتيب ووضع قواعد الحوار القادم للوصول لتفاهمات أولاً: حول المناصب السيادية التي من ضمنها مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والنائب العام وهيئة مكافحة الفساد وثانياً: آلية اختيار وتعديل المجلس الرئاسي وفصل الحكومة واختيار رئيس لها.