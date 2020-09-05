«تجمع الوسط النيابي»: لن نلتزم مسبقاً بمخرجات أي اتفاق ينتج عن مباحثات «النواب» و«مجلس الدولة» بالمغرب

أصدر تجمع تيار الوسط النيابي، بياناً، اليوم السبت، بشأن اجتماع لجنتي «النواب» و «مجلس الدولة» في المغرب، قال فيه: “علمت كتلة تيار الوسط النيابي مؤخرا عبر وسائل الاعلام بتسمية لجنة حوار يقال انها ممثلة لمجلس النواب مكونة من 5 اعضاء للحوار مع لجنة مناظرة من مجلس الدولة وان هذه اللجنة قد وصلت فعليا الى المملكة المغربية ليبداء الحوار حول المناصب السيادية الواردة بالمادة 15 من الاتفاق السياسي”.

أضاف “التجمع”: “حيث ان الكتلة بكامل اعضائها البالغ عدهم 27 نائب لم يتم ابلاغها بتشكيل هذه اللجنة ولم تشارك فى اختيار اعضائها ولم يتم هذا الاختيار عبر قاعة مجلس النواب حيث لم تتم دعوة البرلمان للانعقاد لانتخاب اللجنة وفق ما ينص عليه القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس، عليه، ومع استمرارنا بالكتلة في دعم أي حوار سياسي سلمى واي تقارب من شانه ان ينهى الازمة فاننا بذات الوقت نعلن عدم الالتزام المسبق بالمخرجات و احتفاظنا بحق دراسة النتائج و تقييمها”.