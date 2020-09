أخبار ليبيا24 كشفت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا في بلدية زليتن أمس الجمعة عن تسجيل 30 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالتي شفاء ووفاة واحدة في البلدية. وأوضحت اللجنة أن المختبر المرجعي زليتن قام بتحليل عدد 137 مسحة أنفية يوم الخميس وجاءت النتائج بواقع 95 حالة سالبة و 30 حالة موجبة. وبحسب إحصائيات اللجنة فإن الحالات […]

