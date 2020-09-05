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مُرافقون لمريضة كورونا يحطمون أجزاءً من “بنغازي الطبي”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتدى عدد من مرافقي مريضة كورونا في مركز بنغازي الطبي، على ممتلكات المستشفى بعد أن اعتقدوا أنها فارقت الحياة.

وقال المركز، اليوم السبت، إن السيدة مصابة بفيروس كورونا وكانت تُعالج في برج الأمل، وتم نقلها إلى العناية المركزة بسبب سوء حالتها الصحية.

وأضاف المركز أن مرافقة المريضة لم تكن بجانبها لحظة نقلها للعناية، وعندما عادت وجدت سرير والدتها خاليا، وأبلغت أخوتها أمام البرج أن أمهم توفيت ما دفعهم لتهشيم أجزاء من المستشفى دون التأكد أن والدتهم على قيد الحياة.

وأشار المركز إلى أن الحادثة تسببت بحالة من الهلع بين المرضى والأطقم الطبية.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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