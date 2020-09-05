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«الكهرباء»: الوحدة البخارية بمحطة سرت تعود للشبكة بعد توقف 5 أشهر

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، عودة الوحدة البخارية بمحطة سرت منذ قليل علي الشبكة من جديد، بعد خروجها عن العمل لمدة خمسة أشهر.

وبحسب الهيئة في بيان اليوم، فإن الوحدة الآن قادرة علي حمل 180 ميجاوات، بحسب إفادة إدارة التحكم الشرقية.

توقف محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت بسبب نفاد الوقود

وفي مايو الماضي، توقفت محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت عن العمل، بسبب نفاد الوقود المخصص لها شهريا، مما سبب مشكلة في الأحمال، حسب مصدر هندسى مسؤول بالمحطة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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