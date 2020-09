اخبار ليبيا24 كشفت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي أن مقطع الفيديو الذي تم نشره من قبل جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة داخل مركز الأمل لمتعددي الإعاقة بنغازي لايمت للواقع بأي صلة. وأوضح المكتب الإعلامي في صندوق التضامن الاجتماعي أن الفيديو الذي نشر على حساب جهاز مكافحة الظواهر السلبية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مفبرك وتم تصويره […]

The post التضامن الاجتماعي ينفي صحة الفيديو الذي نشر على حساب جهاز الظواهر السلبية appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24