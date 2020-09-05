14 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الواحات

أعلنت للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» فرع الواحات، اليوم السبت، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة في إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي بالمنطقة، المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إنها تسلمت نتائج تحاليل الكشف عن فيروس «كورونا» لـ65 عينة من المختبر المرجعي لمدينة بنغازي، ليتبين سلبية 51 عينة، وإيجابية 14.

وتوزعت الإصابات الجديدة بواقع 12 حالة من مدينة جالو (6 من العرق، و4 من الشرف، و2 من اللبة»، إضافة إلى حالتين من مدينة أوجلة (واحدة من شارع بوقرين، والثانية من حي الزيتونة).

ومساء الجمعة، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بالواحات، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء إصابتها بفيروس «كورونا» ما رفع إجمالي الوفيات إلى أربع في المنطقة.

وتقع الواحات في الجنوب الشرقي بين محافظة بنغازي والكفرة ومحافظة سرت من جهة الغرب، وأهم مدنها هي جالو وأجلو واجخرة، وتعتبر من أهم مصادر ليبيا في النفط والغاز، لما تحتويه من حوض يشكل مخزون واحتياطي هائل، وبوجود العديد من الموانئ مثل ميناء البريقة النفطي، وميناء الزويتينة، والشركات والحقول النفطية الكبيرة.

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