«جمعة القماطي»: انطلاق مفاوضات «النواب» و«مجلس الدولة» غداً الأحد بـ«الصخيرات»

أعرب مبعوث فائز السراج رئيس “حكومة الوفاق” لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، ورئيس ما يعرف بـ”حزب التغيير” عن استهجانه تجاهل “حمودة سيالة” رئيس “مجلس النواب” غير الشرعي المنعقد في طرابلس، في مفاوضات الصخيرات التي تنطلق غدٍ الأحد بين وفد “مجلس النواب” الشرعي، ووفد “مجلس الدولة”.

قال “القماطي” على حسابه بـ”تويتر” اليوم السبت: “تنطلق غدا في الصخيرات المغربية مشاورات بين مجلس نواب عقيلة (23عضوا) ومجلس الدولة متجاهلين مجلس النواب في طرابلس (84عضوا). نأمل أن تكون المشاورات حول استفتاء على الدستور او آلية اخرى لانتخابات في اسرع وقت” على حد قوله.

وتابع مبعوث فائز السراج رئيس “حكومة الوفاق” لدول المغرب العربي، ورئيس ما يعرف بـ”حزب التغيير” قوله: “أما الذهاب الى مرحلة انتقالية رابعة وتقاسم المناصب! فلا يؤسس لبناء دولة!” وفق تعبيره.