ليبيا الان

«جمعة القماطي»: انطلاق مفاوضات «النواب» و«مجلس الدولة» غداً الأحد بـ«الصخيرات»

تم النشر منذُ 36 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب مبعوث فائز السراج رئيس “حكومة الوفاق” لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، ورئيس ما يعرف بـ”حزب التغيير” عن استهجانه تجاهل “حمودة سيالة” رئيس “مجلس النواب” غير الشرعي المنعقد في طرابلس، في مفاوضات الصخيرات التي تنطلق غدٍ الأحد بين وفد “مجلس النواب” الشرعي، ووفد “مجلس الدولة”.

قال “القماطي” على حسابه بـ”تويتر” اليوم السبت: “تنطلق غدا في الصخيرات المغربية مشاورات بين مجلس نواب عقيلة (23عضوا) ومجلس الدولة متجاهلين مجلس النواب في طرابلس (84عضوا). نأمل أن تكون المشاورات حول استفتاء على الدستور او آلية اخرى لانتخابات في اسرع وقت” على حد قوله.

وتابع مبعوث فائز السراج رئيس “حكومة الوفاق” لدول المغرب العربي، ورئيس ما يعرف بـ”حزب التغيير” قوله: “أما الذهاب الى مرحلة انتقالية رابعة وتقاسم المناصب! فلا يؤسس لبناء دولة!” وفق تعبيره.

الوسوم

طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ما يحدث الان هو فقط عرقلة للأعمال التسيرية للحكومة الشرعية – وهروب واضح من النواب الغير شرعيين والغير منتخبين والغير موافق على تحركاتهم الموالية لمصر والسيسي والإمارات والهروب من المحاسبة والادارات الرقابية – الليبية وخاصة عندما اجتمعت الادارة الرءاسيةً بخصوص الفساد وفتح ملفات ادارة الموسساتً العامة الليبية –
    ابتداء من ما يحصل في ادارات موسسة الطيران المدني الليبي الى ادارة موسسة الاتصالات –
    الى القطاعات الخاصة المملوكة للنواب واستنزاف القطاع العام الخاص بالدولة والمواطن الليبي دون اي توقيف او محاسبة حقيقية …!!!!!!
    موضوع الدستور والانتخابات موضوع فاشل في حالة وجود مواضيع ومشاريع لم تنفذ وميزانيات لم تسلم ملفاتها للمحاسبةً في الداءررءة الرءاسيةً …!!! هروب اي عضو من الحكومة او هروب النواب للانتخابات هذه عملية هروب من التحقيق – وخاصة الإحرام الطبي الذي يحصل في الشرق الليبي .

    رد