تجمع الوسط النيابي يعلن عدم التزامه المسبق بمخرجات حوار المغرب

أعلن تجمع الوسط النيابي اليوم، عدم التزامه المسبق بمخرجات الحوار الذي سينعقد في المغرب، مؤكدا استمراره في دعم أي حوار سياسي سلمي وأي تقارب من شأنه أن ينهي الأزمة.

وأوضح التجمع في بيان له أن الكتلة بكامل أعضائها البالغ عددهم 27 نائبا لم يتم إبلاغها بتشكيل اللجنة الممثلة لمجلس النواب ولم تشارك في اختيار أعضائها ولم يتم هذا الاختيار عبر قاعة البرلمان، وقال التجمع إنه علم مؤخرا عبر وسائل الإعلام بوصول لجنة من مجلس النواب إلى المملكة المغربية للحوار مع لجنة مناظرة من مجلس الدولة، مؤكدا عدم التزامه بمخرجات هذا الحوار مع حقه في دراسة نتائجه وتقييمها.

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