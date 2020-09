تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، اليوم السبت، أمام الدينار في السوق السوداء مع عودة التعاملات بمدينتي طرابلس وزليتن.

وسجّل الدولار انخفاضا بمقدار 3 قروش ليتم تداوله عند الساعة 17:00 بـ6.400 دنانير، وتراجع سعر صرف الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا ليتم تداوله بـ6.500 دنانير، وشملت حالة الانخفاض اليورو الذي تم بيعه مساء اليوم بـ8.400 دنانير.

وبشأن العملات الأخرى، تراجع سعر صرف الليرة التركية بمقدار قرشين لتسجل 86 قرشا لليرة، فيما بلغت قيمة سعر صرف الدينار التونسي أمام نظيره الليبي 2.330 دنانير.

The post الدينار يستهل الأسبوع بصعود أمام العملات الأجنبية appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية