مسلحون مجهولون يقتلون أحد عناصر مليشيا “مكافحة الإرهاب تاجوراء” بالقرة بوللي

قتل عدد من المسلحين المجهولين أحد عناصر المليشيات الذي يدعى “بلقاسم جماعة علي الحنديري”، بعد أن فتحوا النار عليه عبر إحدى السيارات حتى أردوه قتيلا.

واستهدف المسلحين المجهولين “الحنديري” من خلال سيارة مدنية كانوا يستقلونها مسلحين، حيث فتحوا نيران أسلحتهم عليه أثناء تواجده بالطريق الساحلي في منطقة “القره بوللي” مساء الجمعة 4 سبتمبر الجاري.

ودفن المليشاوي “الحنديري” بعد الحادث في مقبرة الحومة بمدينة تاجوراء اليوم السبت 5 سبتمبر.

والمليشياوي “بلقاسم جماعه علي الحنديري” من مواليد 1988 وهو من سكان مدينة هون بالجفرة، ويتبع مليشيا “تاقرفت” ثم والتحق بمليشيا “مكافحة الإرهاب تاجوراء”.

وعمل “الحنديري” ضمن عناصر الحشد المليشياوي الموالى لتركيا ثم انضم إلى “سرايا الدفاع عن بنغازي” وخاض مواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية.