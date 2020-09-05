تنظيف بقعة نفط متسربة من خط 30 لنقل الخام إلى راس لانوف

أنهت وحدة نقليات راس لانوف، أمس الجمعة، أعمال ردم وكشط بقعة زيت متسربة من خط 30 الواصل بين حقل آمال وميناء راس لانوف لنقل الخام، عند النقطة 163.2 كيلومتر.

وبحسب صفحة الهروج للعمليات النفطية وحدة نقليات راس لانوف، على فيسبوك، تم تجميع المخلفات وتنظيف محيط النقطة التي جرت بها أعمال الصيانة، حفاظآ علي البيئة والمواشي التي ترعي بالقرب من خطوط نقل الخام.

مؤسسة النفط تدين النشاط العسكري «غير المسؤول والخطير» في ميناء راس لانوف

وأمس الجمعة دانت المؤسسة الوطنية للنفط، ما سمته «النشاط العسكري غير المسؤول والخطير في ميناء راس لانوف»، مجددة دعوتها للإنهاء الفوري وغير المشروط للوجود العسكري في جميع المنشآت النفطية بعد قيام أفراد عسكريين باستعمال الذخيرة الحية في راس لانوف.

وأكدت المؤسسة في بيان أمس، أن وجود القوات، بما في ذلك «المرتزقة» الذين يفتقرون إلى أي نوع من الانضباط، تهديد حقيقي لعمال المؤسسة ومنشآتها في كل أرجاء ليبيا.

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