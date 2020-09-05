السوق الموازية: تراجع جماعي للعملات الدولية أمام الدينار

تراجعت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام العملة الليبية في ختام تعاملات اليوم السبت.

فقد تراجعت العملة الأميركية إلى 6.36 دينار، ليفقد الدولار أربعة قروش، مقابل 6.40 دينار سجلها الجمعة.

استقرار أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية

وخسرت العملة الأوروبية الموحدة 12 قرشا لتتراجع إلى 7.38 دينار، مقابل 7.50 دينار أول من أمس.

كذلك فقدت العملة البريطانية 15 قرشا، لتهبط إلى 8.25 دينار، مقابل 8.40 دينار سجلتها نهاية الأسبوع.

كما تراجعت العملتان التركية والتونسية أمام الدينار الليبي، إذا انخفضت الأولى إلى 0.85 دينار مقابل 0.86 دينار، والدينار التونسي إلى 2.30 دينار مقابل 2.33 دينار خلال الفترة نفسها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا