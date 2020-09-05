النهر الصناعي: نتوقع وصول المياه إلى طرابلس مساء غد الأحد

أعرب جهاز النهر الصناعي منظومة سهل الجفارة الحساونة عن أسفه لاستمرار انقطاع المياه، مشيرا إلى أن ذلك لأسباب خارج مهام ونطاق أعمال المنظومة.

وأوضح الجهاز تلك الأسباب، في إيجاز صحفي، مرجعا إياها إلى تكرار حالات الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الجنوبية والوسطى، وآخرها كانت يوم أمس الجمعة، والتي ترتب عليها توقف أعمال إعادة التشغيل وضخ المياه للمدن ومناطق الاستهلاك، بالرغم من الجهود التي تبذل والعمل المستمر لفرق التشغيل بعد كل حادثة إظلام تام بالشبكة.

وبعث الجهاز برسالة طمأنة للمواطنين بعودة التيار الكهربائي لمنطقة حقول الآبار مساء اليوم السبت، وبدء أعمال إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه وتعبئة مسارات أنابيب نقل المياه.

وأعرب الجهاز أيضا عن أمله في استقرار شبكة الكهرباء، وتوقع عودة المياه التدريجية لمدينة طرابلس مع نهاية يوم غد الأحد.

ووجه الجهاز الشكر إلى الشركة العامة للكهرباء على تعاونها مع غرفة التحكم بالمنظومة، وحرصها على إعادة الكهرباء إلى الحقول في أسرع وقت ممكن بعد كل حادثة إظلام.

وبعد تكرار حادثة الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقتين الجنوبية والوسطى أول من أمس الخميس، عادت الكهرباء إلى حقول الآبار أمس الجمعة، وتوقع جهاز النهر الصناعي بدء وصول المياه التدريجي إلى مدينة طرابلس مع نهاية اليوم السبت، إلا أن تكرار انقطاع الكهرباء حال دون ذلك.