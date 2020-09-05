مدير الامتحانات طبرق : تم اتخاذ كل الخطوات الاحترازية ضد كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مكتب الامتحانات بقطاع التعليم طبرق شعيب صالح جواد إن امتحانات الشهادة الإعدادية ستنظلق غداً الأحد بالبلدية والمناطق المحيطة بها .

جواد قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن الامتحانات ستستهدف 4750 طالب وطالبة موزعين على 27 لجنة من عين الغزالة غرباً إلى كمبوت شرقاً، مضيفًا لدينا لجنة في البردي أيضًا.

وأوضح أنه تم اتخاذ كل الخطوات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا للحفاظ على سلامة طلابنا، منوهًا إلى أنه سيتم تعقيم المدرسة والقاعات والأبواب والمقابض والأدوات يومياً، وتوزيع الكمامات على الطلبة يومياً.

وذكر أنه تم توفير جهاز قياس الحرارة لكل طالب قبل الدخول إلى المدرسة، وكل قاعة سيكون فيها من 10 طلاب إلى 12 طالب فقط والمسافة بين كل طالب وطالب أكثر من متر ونصف المتر.

ولفت جواد إلى أنه كل طالب لديه أدواته الخاصة ولايسمح بتداول الأدوات مابين طالب وآخر، لافتًا إلى أنه تم التنبيه بعدم الإختلاط مابين الطلبة، ويخرج الطالب فوراً من القاعة بعد الانتهاء من الامتحان ويعود للمنزل فورًا .

وشدد أنه تم التعميم على اللجان بعدم استعمال الحمامات للطلبة إلا في الظروف القسوى.

بخصوص الطلبة الذين لديهم شخص مصاب في العائلة، طالب مدير مكتب الامتحانات بقطاع التعليم طبرق بضرورة إحضار تقرير طبي لسلامته وسلامة الآخرين، مشيرًا إلى أن أي طالب تثبت إصابته يتم تأجيل الامتحان لحين شفائه.

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