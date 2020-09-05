طبيب ليبي: ليبيا على أبواب كارثة حقيقية بسبب كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد أخصائي الأطفال والصحة العامة الدكتور إدريس القايد، أن إصابات فيروس كورونا تزداد في البلاد بشكل متوحش جدًا، مشيرًا إلى أن ليبيا على أبواب كارثة حقيقية؛ حيث الإصابات والوفيات في ازدياد، إضافة إلى أنه لم يعد هناك مكان لعلاج ذوي الأمراض الأخرى بعد امتلاء مستشفيات ومراكز العزل.

القايد أضاف، في مقطع مرئي اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه، “وصلنا إلى العدد الذي كان مُتوقع وهو إصابة 600 إلى 700 حالة يوميًا”، لافتًا إلى أن المشكلة الآن هى كيفية التأكد من هذه الحالات إن كانت مصابة بالوباء أم لا.

وأوضح أن أول رسالة ينبغي على الناس معرفتها، هى مسألة المخالطين للأشخاص المصابين، داعيًا المواطنين إلى عدم إجراء الاختبارات الخاصة بالكشف عن الفيروس إلا في حال ظهور أعراض الفيروس.

وتابع “نحن نريد الاختبارات تكون للأشخاص المهمة والموجودة بخط المواجهة، كالأطباء والفرق الطبية”، مؤكدًا استحالة الوصول لكل المواطنين، مُطالبًا كافة المخالطين الذين لم تظهر عليهم أي أعراض أن يعزلوا أنفسهم.

وبين، أن الثلاث أعراض الرئيسية لهذا الوباء، هى “الكحة الناشفة والفشل في التنفس أو الكلام أو الحركة”، إضافة إلى إرتفاع درجة الحرارة، مشيرًا إلى أن أي أعراض أخرى تعني أن الأمر ليس خطيرًا.

كما أكد القايد أن نصف المستشفيات والسعة السريرية في ليبيا مُغلقة، إضافة إلى أن مستشفى كامل مثل الخضراء مُغلقة، فضلاً عن أن نصف مركز طرابلس الطبي أيضًا مغلق.

واقترح القايد، أن تتولى المستشفيات العامة مسؤولية علاج وعزل المصابين بكورونا، على أن تتولي العيادات الخاصة علاج المصابين بالأمراض الاخرى، مجانًا أو تدفع الدولة تكلفة العلاج؛ حيث أنها حالة طواريء.

ونوه إلى أن العيادت الخاصة تحتاج إلى مساحات والتأكد من سلامتها وسلامة كادرها الطبي؛ موضحًا أن معظم العاملين في الحقل الطبي يعمل بالمستشفيات العامة والخاصة معًا.

وتطرق القايد إلى مستشفى الجلاء للولادة؛ حيث شهدت اليوم وقفة احتجاجية لكادرها الطبي الذين يطالبون الحماية بتوفير الأدوات الطبية وغيرها من المستلزمات الضرورية، مشددًا إلى أن مستشفى الجلاء تحتاج إلى حل سريع، إما توفير ما تحتاج إليه أو نقلها إلى مستشفى الخضراء مؤقتًا ليوم أو يومين.

ودعا “القايد” الليبيين إلى الإتفاق على أن موضوع “جائحة كورونا” أصبح هو الموضوع الوطني، منبهًا إلى أن أي مسؤول يتحدث عن التنمية أو الوطنية لن يجد شعب أو بلد ليقودها.

وأوضح أن طرق الوقاية التي لا نعرف غيرها هى الابتعاد الجماعي والكمامة وغسيل اليدين والالتزام بالمنازل، مُشددًا على أنه ليس هناك حلول أخرى.

وعاود القايد، التأكيد على أن الحالات التي يظهر عليها الأعراض فقط هى التي يجب أن تتوجه إلى المستشفيات لإجراء الإختبارات، مُشددًا على أن توفير العلاج للمصابين هى مسؤولية الدولة والأطباء والممرضين.

واقترح مُجددًا تأميم العيادات الخاصة أو إغلاقها في حال رفضت التعاون في علاج المرضى، مؤكدًا أن معظم العيادات الخاصة تريد التعاون وتقديم شيء للبلاد، داعيًا في ختام كلمته كل مسؤول في الدولة التفرغ والاهتمام بهذه الأزمة أولًا قبل أي شيء آخر.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، صباح اليوم، تسجيل 649 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا أمس الجمعة.

وأكد المركز، في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، أن الحالات المسجلة منها عدد (514) حالة جديدة وعدد (135) حالة مخالطة، فيما توفيت 10 حالات، منها حالة في كل من الكفرة وغريان وبني وليد، و3 حالات في الخمس، وحالتان في كل من طرابلس وإجدابيا.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا بلغ 17،094، منها الحالات النشطة 14،797، والمتعافون 2،025، والوفيات 272 حالة.

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