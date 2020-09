الصحة العالمية: كورونا اصبح خارج السيطرة في عدد من المناطق منها بنغازي وطرابلس

قال عضو فريق مكافحة جائحة كورونا بمكتب الصحة

العالمية ليبيا رمضان عصمان السبت، إنه من الصعب تتبع المخالطين للمصابين بفيروس

كورونا نظرا لزيادة الحالات الجديدة مشيرا

إلى أن الفيروس في بعض المناطق أصبح خارج

عن السيطرة منها بنغازي وطرابلس.

وقال “عصمان” في

تصريحات صحفية، إن كورونا لم يتحول إلى مرض موسمي ولكن بقرب فصل الشتاء وبدء

الانفلونزا سيكون العبء متضاعفا أكثر وخاصة وأن الأنفلونزا له أعراض متشابهة مع

كورونا وأن الأخيرة تؤثر على أصحاب الأمراض المزمنة ولا تؤثر على الأصحاء ولكن

الأولى تؤثر على الأصحاء.

وأضاف أن

المنظمة الآن ستقدم توصيات للمركز الوطني لمكافحة الأمراض خاصة بفصل الشتاء على أن

يقام تحليل خاص بالأنفلونزا لأي حالة قامت بتحليل كورونا وكانت نتيجتها سالبة وهذه

العملية هي ما تعرف برصد الأمراض التنفسية.

وكشف عصمان عن

عدم أخذ عينات بأرقام كبيرة هو نظرا لنقص السعة المعملية فلابد من زيادة الأجهزة

والأطقم المختصة المدربة على الأجهزة لزيادة عدد العينات اليومية مشيرا إلى أن

البلاد لازلت في الموجة الأولى للفيروس ولا صحة لأخبار الموجة الثانية.

وذكر عصمان، أن

المنظمة دعمت مختبرات المركز الوطني ومركز العزل بـ عدد 12 ألف تحليل كورونا

ومشغلات “البي سي آر” وستدعم بمواد الوقاية الشخصية مثل الكمامات للكوادر الطبية

وفرق الاستجابة السريعة ذاكرا انهم قاموا بجلب أجهزة اكسجين عدد 500 وستوزع على

مراكز العزل في كافة أنحاء البلاد.

