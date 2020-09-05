المريمي: لقاء المغرب تمهيدي وسيبحث هذه الموضوعات

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

05 September, 2020

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة غدا الأحد في المغرب هو اجتماع تمهيدي لاجتماع قادم في جنيف تشارك فيه لجنة الحوار من مجلسي النواب والدولة وأعضاء لجان الحوار الذين تم اختيارهم من قبل البعثة الأممية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين والمبادرات التي تم طرحها سواء إعلان القاهرة أو مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأوضح المريمي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن اجتماع الغد سيجري خلاله التأكيد على وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية من ليبيا وعلى رأسها القوات التركية والجماعات الإرهابية والمرتزقة كما سيتم مناقشة إعادة هيكلة أجسام الدولة من مجلس رئاسي وحكومة من أجل توحيد مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية حيث أن الانقسام المؤسساتي تسبب مشكلات كبيرة للمواطن فيما يتعلق بالسيولة المالية وغلاء الأسعار في الغذاء والدواء والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وغياب العملات الصعبة لأرباب الأسر لذلك فإن توحيد المؤسسات أمر مهم للمواطن

وبين المريمي أن وفد مجلس النواب وصل إلى المغرب ومؤلف من النواب يوسف العقوري، عادل محفوظ ، عصام الجهاني، مصباح دومة، ادريس عمران.