دبلوماسي لبيي لـ«الوسط»: وفدا الحوار وصلا المغرب ويبحثان غدا «المناصب السيادية» فقط

أكد مصدر دبلوماسي ليبي، وصول وفدي مجلسي النواب والدولة إلى المغرب، لبدء المناقشات حول التوصل لاتفاق من أجل المناصب السيادية

وقال المصدر في اتصال خاص لـ «بوابة الوسط»، إن الوفدين سيبدءان الاجتماعات غدا الأحد تحت رعاية الامم المتحدة والحكومة المغربية حول المناصب السيادية فقط.

وأضاف المصدر، أن وفد مجلس النواب يضم كلا من عصام الجهاني ويوسف العقوري ومصباح دومه وعادل محفوظ وإدريس عمران، بينما يضم وفد مجلس الدولة كلا من فوزي العقاب وعلي الشويح وعبد السلام الصفراني ومحمد ناجي.

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يشار إلى أن رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح و رئيس مجلس الدولة خالد المشري قد زارا المغرب في 27 يوليو الماضي، في إطار جهود مغربية لبدأ التفاوض حول إجراء تعديلات على اتفاقية الصخيرات الموقعة في ديسمبر 2015.

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