أعلنت بلدية الخمس، السبت، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت البلدية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إن لجنة الطوارئ لمجابهة فيروس كورونا بالبلدية قد أرسلت، الأربعاء الماضي، (75) عينة الى مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية.

وأضافت البلدية أن نتائج 75 عينة كانت 24 حالة إصابة جديدة بكورونا و51

حالة سالبة.

