حزب الشعب: تركيا استوردت ذهبًا بقيمة 576 مليون دولار من ليبيا خلال العام الجاري

كشف الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري التركي، فائق أوزتراك، عن أن واردات تركيا من

الذهب بلغت في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 16 مليار دولار منهم 4 في

شهر أغسطس الماضي.

وأضاف أوزتراك

في مؤتمر صحفي أن الشعب التركي يندفع لشراء العملات الأجنبية والذهب لحماية

أموالهم، إذا كان لا يزال لديهم أموال.

وبيّن أن الدول

التي تستورد منها تركيا الذهب، هي ليبيا والعراق والإمارات وسويسرا وروسيا، موضحًا

أنه في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، جاء من ليبيا ذهب بقيمة 576 مليون

دولار، وأن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها تركيا باستيراد هذا الحجم من ليبيا.

