ليبيا الان

تشديد أمني في غدامس لوقف “زحف كورونا”

تم النشر منذُ 56 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تماشيا مع متطلبات المرحلة الحرجة والتي تتطلب الحرص وتشديد القيود على الجميع بعد انتشار وباء كورونا وازدياد عدد المصابين بالفيروس، استحدث مركز جهاز الحرس البلدي غدامس وحدة جديدة لتسيير مهام العمل وهي (وحدة الاتصال اللاسلكي).

ويناط بالوحدة الجديدة مهمة الربط بالمراكز الرئيسية والمجاورة وإرسال الأوامر والتعليمات للوحدات الداخلية.

وبعد تلقي وحدة الدوريات والتحري الإيعاز من الوحدة الرئيسة، انطلقت دورية عاجلة قامت بالتفتيش على المحال التجارية الموجودة بنطاق البلدية، لإلزام روّاد الانشطة التجارية التي يكثر فيها الحركة والازدحام، بلبس الكمامات واتباع الاحترازات الوقائية.

يشار إلى أن مركز جهاز الحرس البلدي غدامس يعمل بالحد الأدنى من الإمكانيات رغم كل المراسلات والمناشدات التي أصدرها لتوفير الاحتياجات اللازمة في ظل تفشي الجائحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك