تشديد أمني في غدامس لوقف “زحف كورونا”

تماشيا مع متطلبات المرحلة الحرجة والتي تتطلب الحرص وتشديد القيود على الجميع بعد انتشار وباء كورونا وازدياد عدد المصابين بالفيروس، استحدث مركز جهاز الحرس البلدي غدامس وحدة جديدة لتسيير مهام العمل وهي (وحدة الاتصال اللاسلكي).

ويناط بالوحدة الجديدة مهمة الربط بالمراكز الرئيسية والمجاورة وإرسال الأوامر والتعليمات للوحدات الداخلية.

وبعد تلقي وحدة الدوريات والتحري الإيعاز من الوحدة الرئيسة، انطلقت دورية عاجلة قامت بالتفتيش على المحال التجارية الموجودة بنطاق البلدية، لإلزام روّاد الانشطة التجارية التي يكثر فيها الحركة والازدحام، بلبس الكمامات واتباع الاحترازات الوقائية.

يشار إلى أن مركز جهاز الحرس البلدي غدامس يعمل بالحد الأدنى من الإمكانيات رغم كل المراسلات والمناشدات التي أصدرها لتوفير الاحتياجات اللازمة في ظل تفشي الجائحة.

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