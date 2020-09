أفادت مصادر

إعلامية اليوم السبت بعودة الوحد البخارية بمحطة سرت للعمل على الشبكة من جديد على

حمل حمل (180 ميجاوات ) وذلك نقلا عن إدارة التحكم الشرقية.

