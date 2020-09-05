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المحجوب: مؤسسة النفط تخلق الأكاذيب حول وجود قوات أجنبية في الموانئ النفطية

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال مدير إدارة
التوجيه المعنوي في الجيش خالد المحجوب اليوم السبت إن مؤسسة النفط  في طرابلس تحاول خلق أكاذيب حول وجود قوى أجنبية
أو قلاقل في الموانيء النفطية.

وأوضح المحجوب في منشور له عبر صفحته على
موقع فيسبوك أنه لم تحدث أي اشتباكات أو إطلاق نار داخل ميناء راس لانوف النفطي.

وبين المحجوب أن الأمن والهدوء والأمان يسود كافة
المرافيء النفطية، مشيرًا إلى أن هذه الإشاعات تأتي في سياق محاولات خلق أكاذيب من
قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

وكان آمر حرس
المنشآت النفطية، ناجي المغربي، فند صحة ما ورد في بيان المؤسسة الوطنية للنفط
بطرابلس، بشأن وقوع إطلاق نار داخل ميناء راس لانوف النفطي، مؤكدا أن ما يتردد
بالخصوص مجرد ادعاءات عارية من الصحة.

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  • دعك منهم يا حضرة اللواء ردة فعل العاجز هي الكذب ومصطفي خزاه الله مسؤول مؤسسة النفط يعرف لدي كل الليبيين بأنه كذاب بل مرد علي الكذب كأي أخواني متجرد من الاخلاق وفاقد الشرف فكيف سترد علي أخوان عميل لبريطانيا وكلب لاردوغان فنبح الاخوان علي الجيش الليبي نباح كلاب مربوطه صوت بلا أي نتيجه فاعله

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