كشف مكتب

التحقيقات التابع للنائب العام في طرابلس اليوم السبت عن وجود إصابات في صفوف

الشباب المعتقلين من جانب حكومة الوفاق غير المعتمدة خلال الاحتجاجات التي اندلعت

في الآونة الأخيرة ضد الفساد وتردي الخدمات، مضيفا أن النائب العام طالب بسرعة عرض

هؤلاء المعتقلين على الطب الشرعي لتحديد

نوع الإصابة ووقتها.

