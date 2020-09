قالت بلدية سرت، السبت، إن رئيس لجنة الأزمة والطوارئء بالشركة العامة

للكهرباء سرت “رمضان أبوشوفه” أفاد بأن الكوادر الفنية تمكنت من إعادة

تشغيل محطة خليج سرت البخارية ودخولها على الشبكة العامة اليوم السبت.

وأضافت البلدية في بيان لهاعلى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن إعادة تشغيل المحطة ودخولها على الشبكة العامة سيخفف من معاناة المواطنين وانقطاع الكهرباء.

