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عقوب يدعو للإسراع في علاج المصابين بكورونا

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، مع عدد من الأطباء العاملين بالمرافق الصحية اجدابيا، الأوضاع الصحية ومستجدات الوضع الوبائي وحالة المصابين الخاضعين للعلاج بمركز العزل السريري اجدابيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر إقامة عقوب في مدينة بنغازي، حيث أكد الوزير حرصه على استقطاب الكوادر الطبية المؤهلة لتقديم الخدمات الطبية المتطورة، مشددا على ضرورة الإسراع في علاج المصابين بكورونا.

ولفت عقوب إلى أن المعالجة المبكرة ستوقف تدهور الأوضاع الصحية للمرضى وتقيهم من الانتقال إلى العناية المركزة، مضيفا أن الوزارة باشرت في تنفيذ عدد من الإجراءات لتقديم الخدمة بشكل سريع ولحلحلة أغلب المشاكل الفنية العالقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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