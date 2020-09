أفادت مصادر صحفية، السبت، بمقتل أحد عناصر المليشيات المسلحة “بلقاسم

جماعة علي الحنديري” على يد عدد من المسلحين المجهولين.

وأضافت المصادر أن المسلحين المجهولين استهدفوا “الحنديري” من

خلال سيارة مدنية كانوا يستقلوها وفتحوا نيران أسلحتهم عليه أثناء تواجده بالطريق الساحلي في منطقة “القره

بوللي”، أمس الجمعة.

وأوضحت المصادر أنه تم دفن جثمان “الحنديري” في مقبرة الحومة بمدينة تاجوراء اليوم السبت.

من الجدير بالذكر أن “الحنديري” من مواليد 1988 ومقيم بمدينة هون

بالجفرة، وكان يتبع مليشيات “تاقرفت” ثم والتحق بمليشيات “مكافحة

الإرهاب تاجوراء” وعمل “الحنديري” ضمن عناصر المليشيات المسلحة الموالية لتركيا ثم انضم إلى “سرايا

الدفاع عن بنغازي” .

The post مقتل “الحنديري”أحد عناصر مليشيات “مكافحة الإرهاب تاجوراء” appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24