“ثقافة الوفاق”: منحنا اعتمادا للقائمين على مهرجان “أوسكار العرب”

زعمت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق عدم وجود أي علاقة تنظيمية لا من قريب ولا من بعيد بمهرجان “أوسكار العرب” الذي أقيم في تونس.

وادعت الهيئة في بيان لها اليوم السبت: “لم ندعم هذا المهرجان ولو بدرهم واحد”, مشيرة إلى أن دورها يقتصر في هذا الجانب عادةً على منح اعتماد لكل المؤسسات المدنية التي تعمل في هذا الجانب, وهذا فقط ما تم مع القائمين على هذا المهرجان منذ سنوات، على حد قولها.

ودللت الهيئة في بيانها على قولها بعدم وجود المهرجان ضمن الخطة السنوية والبرامجية التي سبق وأن عرضتها الهيئة أمام وسائل الإعلام ونشرتها بموقعها الرسمي، متهمة من يتناولون هذا الأمر بمحاولة تشويهها وتأليب الرأي العام ضد الوفاق استغلالا للظرف التي يعيشه الشارع من أزمات وتعثر في مستوى الخدمات, وإظهار بأن الهيئة العامة للثقافة تهدر الأموال في الحفلات دون اكتراث بأوضاع الناس, وأردفت: “وهذا محض افتراء وكذب”، على حد ادعائها.

واحتضنت تونس مهرجان “أوسكار العرب” الليبي في دورته الثالثة أول من أمس الخميس، والذي وصلت تكلفته إلى حوالي مليار دينار، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تونسية.