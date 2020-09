النهر الصناعي العظيم: استمرار انقطاع المياه بسبب عطل بشبكة الكهرباء في المنطقة الجنوبية والوسطى

أعلن جهاز النهر

الصناعي العظيم اليوم السبت استمرار

انقطاع المياه بسبب عطل بشبكة الكهرباء في المنطقة الجنوبية والوسطى.

وأوضحت صفحة جهاز

النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة في منشور عبر صفحتها على موقع

“فيسبوك” أن استمرار انقطاع الكهرباء يأتي لأسباب خارج مهام ونطاق أعمال

المنظومة وذلك لتكرار حالات الإطفاء التام بشبكة الكهرباء على المنطقة الجنوبية

والوسطى وأخرها كانت يوم الأمس الجمعة والتي ترتب عليها توقف أعمال إعادة التشغيل

وضخ المياه للمدن ومناطق الإستهلاك بالرغم من الجهود التي تبذل والعمل المستمر

لفرق التشغيل بعد كل حادثة إظلام تام بالشبكة.

وبينت الإدارة

أن التيار الكهربائي سوف يعود في المساء لمنطقة حقول الآبار مع بدء أعمال إعادة تشغيل

الآبار وضخ المياه وتعبئة مسارات أنابيب نقل المياه ونأمل استقرار شبكة الكهرباء متوقعة

عودة المياه التدريجي لمدينة طرابلس مع نهاية يوم غد الأحد الموافق 2020/09/06م.

