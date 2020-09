أكد مدير إدارة

التوجيه المعنوي في الجيش خالد المحجوب، اليوم السبت، أن تركيا تسعى لفرض أمر واقع

في ليبيا من خلال استخدام ورقة المرتزقة، مضيفا أن مخرجات مؤتمر برلين تحتم خروج

هولاء المرتزقة من البلاد.

The post عاجل// المحجوب: تركيا تسعى لفرض أمر واقع في ليبيا ومخرجات برلين تحتم خروج المرتزقة من البلاد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24