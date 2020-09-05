بوالخطابية : على رئاسة الوزراء حل شركة المياه والصرف الصحي لعدم جدواها

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية أن مايحدث في طبرق من طفح للمياه السوداء من صميم عمل شركة المياه والصرف الصحي .

بوالخطابية أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أنه حاول أكثر من مرة مساعدة شركة المياه والصرف الصحي لكن عجزنا عن ذلك بسبب نقص الإمكانيات .

ولفت إلى أنه خاطب شركة المياه أكثر من مرة ولكن لم نرى أي حل، والمشكلة مستمرة، منوهًا إلى غضب المواطنين من طفح المياه السوداء أسفل الكوبري بسبب عطل مضخات محطات الرفع.

وقال رئيس المجلس التسييري للبلدية نحن نعمل على إيجاد حل ولو حتى مؤقت لعدم تطفق المياه السوداء لحين توفر المضخات المطلوبة .

وذكر أن شركة المياه والصرف الصحي وعدتنا بجلب مضختين لمحطة الرفع رقم 7، ولكن إلى الآن مازلنا في الانتظار، محاملًا المسؤولية في طفح هذه المياه لشركة المياه والصرف الصحي .

بالخطابية طالب رئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي بالتدخل لحل شركة المياه والصرف الصحي لعدم جدواها، لافتًا إلى أن محطات الرفع أصبحت متهالكة وتحتاج لصيانات عاجلة حتى نقضي على التلوث خاصةً في انتشار في ظل جائحة كورونا.

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