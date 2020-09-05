جامعة طبرق تنجح في صناعة كحول طبي محلياً

أخبار ليبيا 24 – خاص
نجحت جامعة طبرق كأول جامعة ليبية في تصنيع كحول طبي محلي، جاء ذلك بدعم من رئيس الجامعة حسن علي، وذلك بطريقة التخمير وبإمكانيات محلية متواضعه، وبتنفيذ مباشر من الكيميائي رافع علي ادم.
وولدت هذه الفكرة عندما بحثت الجامعة عن كحول لتوفره لأساتذتها وموظفيها وطلابها ولم يتوفر بالكميات الكبيرة.
يذكر أن هذه العملية الكيميائية لتصنيع الكحول الطبي والجل الطبي استغرقت ثلاثة أسابيع بداية من عملية التخمير وصولاً إلى عملية تقطيره وإاستخراج الإيثانول.
حيث كانت هذه العمليات الكيميائية بمعامل كلية الصيدلة بجامعة طبرق تحت إشراف مباشر ويومي من رئيس الجامعة والكيميائي المشرف على ذلك، حيث تمت أمس الجمعة عمليات التصنيع والتي دامت 20 يوماً وبحضور عميد كلية الطب، ونائب مدير المركز الطبي الدكتور فتحي السنيني.
كما قامت الجامعة بإرسال عينات للمعايرة وللتأكد من نسبة الكحول إلى مركزي المختار بجامعة عمر المختار ومركز الأمان الطبي بطبرق وكانت نتائج العينات ممتاز جدًا.
وستقوم جامعة طبرق بتوفير الكحول الطبي لموظفي وطلبة الجامعة عند بداية العودة للدراسة وبتوفيره أيضاً خلال اليومين القادمين لبعض قطاعات البلدية كالمجلس البلدي ومركز الحجر والعزل الطبيين.
كما قامت الجامعة بتوزيع عدد من عُلب الكحول مجاناً خارج مبنى مجمع الطبي على المواطنين.
يُذكر أن جامعة طبرق قامت في بداية جائحة كورونا بتصنيع جهاز تنفس صناعة محلية.
وعلى هامش إعلان إنتاج الكحول الطبي من جامعة طبرق قامت عميدة كلية الصيدلة وأعضاء هيأة التدريس والطاقم الإداري بتكريم الدكتور حسن علي حسن خيرالله رئيس جامعة طبرق.
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