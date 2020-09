قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش، خالد المحجوب، اليوم السبت، إن خروج

المرتزقة من ليبيا شرط أساسي لتنفيذ وقف إطلاق النار

