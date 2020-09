المغرب تستضيف مفاوضات ليبية-ليبية للتوصل لتسوية سياسية

قالت مصادر صحفية ، السبت، إن المغرب يستضيف حاليا جولة من المفاوضات بين

الفرقاء الليبيين لبحث تسوية الصراع المسلح في البلاد.

وأضافت المصادر أن المفاوضات بين وفدين من ما يسمي بالمجلس الأعلى للدولة ومجلس

النواب.

وأوضحت المصادر أن المغرب قد يستضيف اجتماعا بين رئيس ما يسمي بالمجلس

الأعلى للدولة، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تنطلق غدا مفاوضات ليبية-ليبية في إحدى ضواحي العاصمة المغربية الرباط وليس في قصر المؤتمرات بالصخيرات، الذي استضاف المباحثات السابقة، مضيفة أنه من المرتقب أن يكون اللقاء على مستوى الخبراء.

من الجدير بالذكر أن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، قد

قال ، في وقت سابق، إن الهدف من الاجتماع المنعقد في المغرب هو استئناف الحوار بين

الأطراف الليبية المعنية من أجل الوصول إلى تسوية سياسية في ليبيا.

