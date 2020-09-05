مالية الوفاق: ارتفاع الموارد خلال 7 أشهر لـ 36 مليار دينار ومكاسب النفط أكثر من 5 مليارات

كشفت وزارة المالية بحكومة الوفاق، عن حجم الإيرادات والإنفاق خلال العام الجاري.

وبحسب إيجاز صحفى للوزارة، اليوم السبت، فقد نشرت تقريرا أعدته وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي بوزارة المالية، حول الموارد المالية والنفقات العامة الممولة من ميزانية الدولة خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2020.

وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي الموارد الموارد المالية العامة المحققة حوالي 36 مليار دينار، بينما كانت مقدرة بـ 22.458 مليار دينار.

ووفقاً للتقرير فإن الإيرادات النفطية حققت 5.115 مليارات دينار، وهو ما يتنافى مع تصريحات مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، حيث أكد في تصريحات سابقة نهاية أغسطس الماضى أن قيمة خسائر النفط جراء الإغلاق تخطت الـ8 مليارات دولار.

وتابع التقرير، حققت الموارد السيادية الأخرى مثل إيرادات الرسم الإضافي على بيع النقد الأجنبي 13.5 مليار دينار، وتمويل “قرض حسن” مصرف ليبيا المركزي 15.579 مليار، فيما لم تتجاوز إيرادات الجمارك والاتصالات وبيع المحروقات في السوق المحلي والضرائب والأرصدة المحولة نصف مليار دينار.

وفيما يتعلق باستخدامات الموارد المالية لتغطية نفقات الجهات العامة الممولة وفق الميزانية للعام 2020 فقد تم صرف 20.4 مليار دينار حتى نهاية يوليو الماضي.

وبحسب التقرير،تم الإنفاق على بند المرتبات وما في حكمها 12.705 مليار دينار، بينما بلغت نفقات الباب الثاني المتعلق بالتسيير والتشغيل حوالي 2 مليار دينار، فيما بلغت النفقات على الباب الثالث الخاص بمشروعات التنمية 146 مليون دينار، أما نفقات الباب الباب الرابع الخاص بالسلع المدعومة فقد بلغت 2.343 مليار دينار، فيما تم إنفاق 3.343 مليارات دينار على الباب الخامس والخاص بالطوارئ.

ونوهت الوزارة، بأنها استقت بياناتها من تقارير المتابعة الشهرية الصادرة عن الإدارات والجهات التابعة لوزارة المالية ومن بينها إدارة الميزانية وإدارة الخزانة وإدارة الموارد المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك.