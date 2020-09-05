كهرباء الحكومة الليبية: تزويد الشبكة بـ250 ميجاوات محطتي “السرير الغازية وخليج سرت”

دخلت الوحدة الأولى بمحطة خليج سرت للعمل على الشبكة من جديد، بعد توقف دام لـ5 أشهر، بالتزامن مع دخول الوحدة الثانية بمحطة “السرير الغازية” للعمل، بعد خروجها بسبب نقص إمدادات الوقود الخفيف “الديزل”.

وقالت إدارة التحكم الشرقية بالهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة إن الوحدة الأولى بمحطة خليج سرت، عادت على الشبكة من جديد، وهي الآن على حمل “180 ميغاوات”.

وأضافت الإدارة التابعة للحكومة الليبية أن محطة “السرير الغازية” الآن على حمل “170 ميغاوات”.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، ربيع خليفة، قال إن الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية ستشهد استقرارا نسبيا مع نهاية الأسبوع؛ بعد تحسن إمدادات الوقود سواء “الغاز” أو الوقود الخفيف “الديزل”، والتي تغذي محطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية، سواء محطة شمال بنغازي، أو السرير، أو الزويتينة.