وزير مالية الوفاق يكلف “القدار” رئيسا للجنة ترشيد مرتبات الجهات العامة

أصدر وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري، قرارا جديدا يقضى بتكليف محمد القدار، رئيسا جديدا للجنة الدائمة لترشيد مرتبات الجهات العامة التابعة للوزارة.

وجاء في المادة الثانية من القرار أن القدار تولى مهامه رسميا اعتبارا من آخر أغسطس الماضي خلفا لحسن الدعيسي فيما لم توضح الوزارة أي تفاصيل أخرى.

يذكر أن لجنة ترشيد مرتبات القطاع العام، بدأت منذ يوليو الماضى، في الشروع في إجراءات خفض المرتبات التي اتخذتها حكومة الوفاق منذ مطلع العام وشرعت في تنفيذها وزارة المالية ومن المقرر أن تسهم في خفض المرتبات بمقدار 2.7 مليار دينار إلى جانب ضبط المزيد من حالات الازدواج الوظيفي.