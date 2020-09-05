اليوم.. بدء جلسات وفدي مجلسي النواب والدولة بالمغرب حول المناصب السيادية

تبدأ اليوم الأحد أولى جلسات وفدي مجلسي النواب والدولة بالمغرب حول المناصب السيادية، وفق مصدر دبلوماسي ليبي، والذي أكد أن الجلسة ستبدأ في الساعة الثالثة عصرا بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر أبو ريطه، ومندوب عن بعثة الامم المتحدة والمبعوث الخاص لمجلس النواب لدول المغرب العربي عبد المجيد سيف النصر.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة إلى بوابة «الوسط»، إلى أن جدول أعمال الاجتماع سيكون حول المناصب السيادية والتوافق فيما بينهم للوصول لحل للأزمة الليبية.

دبلوماسي ليبي لـ«بوابة الوسط»: وفدا الحوار وصلا المغرب ويبحثان غدا «المناصب السيادية» فقط

وفي وقت سابق من السبت، وصل وفدي مجلسي النواب والدولة إلى المغرب، لبدء المناقشات، إذ يضم وفد مجلس النواب كلًّا من عصام الجهاني ويوسف العقوري ومصباح دومة وعادل محفوظ وإدريس عمران، بينما يضم وفد مجلس الدولة كلًّا من فوزي العقاب وعلي الشويح وعبد السلام الصفراني ومحمد ناجي.

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