القوات المشتركة السودانية – الليبية تحرر 19 سودانيا و3 أجانب من عصابة اتجار بالبشر

قال قائد القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية، أنور عبد

الله محمود، السبت، إن القوات المشتركة قد حررت 19 سودانيا و3 أجانب من قبضة عصابة

اتجار بالبشر بمنطقة المثلث الحدودية كانوا في طريقهم إلى ليبيا على متن سيارتين.

وأضاف محمود في تصريحات صحفية، أن هذا الإنجاز تحقق بجهود ويقظة ومتابعة القوات المشتركة السودانية – الليبية التي تعمل من أجل مكافحة والحد من الهجرة غير الشرعية.

وأوضح محمود أن القوات المشتركة تعمل على حماية حدود الولاية ومنع مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن واستقرار الوطن.

من جانبه قال رئيس شعبة استخبارات القوات المشتركة السودانية – الليبية

بالشمالية، ملاذ حسن محمد سرور، أن تحرير هؤلاء الأشخاص من قبضة عصابة الإتجار

بالبشر جاء بعد توفر المعلومات الكافية والرصد الدقيق لتحركات هذه المجموعة من قبل

القوات المشتركة.

وأضاف سرور أن القوات المشتركة السودانية – الليبية قدمت كافة المساعدات

الإنسانية للذين تم تحريرهم.

