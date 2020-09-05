هيئة السيطرة بالقوات المسلحة تنظم حفل لخريجي دورة التأهيل الأمني للضباط

أقامت هيئة السيطرة، التابعة للقوات المسلحة الليبية، حفل تخرج لدورة التأهيل الأمني الأولىى للضباط الملتحقين بهيئة السيطرة، من الدفعة الجديدة، وذلك بحضور معاون رئيس الهيئة ومدير إدارة التوجيه المعنوي وعدد من ضباط وطاقم التدريب وضباط السيطرة.

وبحسب إيجاز صحفى للمركز الإعلامى لإدارة التوجيه المعنون، تم خلال هذا الحفل تكريم الطلبة المتحصلين علي المراتب الثلات الأولى، وكذلك تكريم طاقم التدريب، وتم أيضاً تقديم درع إلى القائد العام بهذه المناسبة باسم هيئة السيطرة منتسبي الدورة، وذلك امتنانا وعرفانا بدوره في بناء القوات المسلحة.

وتابع المركز الإعلامى، قد كانت هذا الدورة تأهيليه للضباط في عدد من المواد العلمية اشتملت على محاضرات في علم النفس والقانون والامن والرأي العام والتحليل والوقاية الطبية والتوجيه المعنوي، حيث قام بالمحاضرات عدد من الضباط وأساتذة الجامعات الليبية المتعاونين، كما شملت الدورة فنون ما يتعلق بالقيادة وشئون الإدارة.

وقد تحدث خلال هذا الحفل معاون رئيس هيئة السيطرة ،الذى قدم التحية للطلبة وأكد علي أهمية التحصيل العلمي وتحدث بعد ذلك مدير إدارة التوجيه المعنوي مؤكداً علي أهمية دور القوات المسلحة وضرورة بناء القوة في مواجهه التحديات وأهمية القيادات والدفع بالدماء الجديدة في بناء القوات المسلحة، كما وجه التحية مدير ادارة التوجيه المعنوي إلى القائد العام الذي يتابع ويواكب مرحلة البناء هذه المرحلة الحساسة والهامه في تاريخ القوات المسلحة العربية الليبية وتاريخ الوطن وهو يقارع الإرهاب ويقضي علي التنظيمات الإرهابية ويواجه الغزو التركي ويواجه التحديات علي كل المستويات .