أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية للمنطقة الجغرافية درنة، السبت، عن الوضع

الوبائي لفيروس كورونا في عدد من مدن المنطقة الشرقية وفقا للجنا الاستشاريةبها

بداية من شهر سبتمبر الجاري.

وقالت اللجنة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” إن إجمالي حالات الإصابة بكورونا في طبرق بلغ 156

حالة والوفيات 13 حالة وتماثل 90 حالة للشفاء.

وأضاف البيان أن إجمالي حالات الإصابة بدرنة 59 حالة والوفيات 6 حالات

وتماثل 29 حالة للشفاء.

وأوضح البيان أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا ببنغازي 601 حالة والوفيات 57 حالة.

وأكد البيان أن إجمالي حالات الإصابة في إجدابيا 395 حالة والوفيات 17 حالة وتماثل 14 حالة للشفاء.

وأضاف البيان أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا في الجبل الأخضر 154 والوفيات 57 حالة وتماثل 75 حالة للشفاء.

The post الوضع الوبائي لكورونا في عدد من مدن المنطقة الشرقية في سبتمبر appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24