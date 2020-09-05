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“اللجنة الطبية” تكشف حصيلة الإصابات بكورونا في إجدابيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية في بلدية إجدابيا عن تسجيل 36 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و4 حالات شفاء.

وقالت اللجنة في بيان لها إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع إجدابيا استلم أمس السبت 70 عينة، وبيّنت نتائج الفحص إيجابية 36 عينة، ليرتفع عدد المصابين بفيروس “كوفيد 19” إلى 476 حالة.

وأشار البيان إلى أن اللجنة سجلت 4 حالات شفاء من المرض، ليصل إجمالي المتعافين بإجدابيا إلى 18 شخصا.

كما سجلت اللجنة الطبية حالتي وفاة نتيجة الفيروس المستجد، ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 19 حالة داخل المدينة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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