عودة الوحدة الغازية الرابعة بمحطة كهرباء شمال بنغازي للعمل بعد غياب8 أيام

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، عن عودة الوحدة الغازية الرابعة بمحطة كهرباء شمال بنغازي، علي الشبكة الكهربائية الشرقية، بعد غيابها عن العمل ثمانية أيام.

وأوضحت الهيئة في بيان أن عودة الوحدة تمت بجهود فنيين ومهندسين محطة كهرباء شمال بنغازي مضيفة أن الوحدة بحمل 70 ميجاوات، بحسب إفادة إدارة التحكم الشرقية

«الكهرباء»: الوحدة البخارية بمحطة سرت تعود للشبكة بعد توقف 5 أشهر

والسبت، أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، عودة الوحدة البخارية بمحطة سرت منذ قليل على الشبكة من جديد، بعد خروجها عن العمل لمدة خمسة أشهر.

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