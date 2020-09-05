عضو بالمجلس الاستشاري: بعض المليشيات سيطرت على وزارة الداخلية منذ أن استلمها باشاغا

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب إنّ وزير الداخلية فتحي باشاغا عندما استلم الوزارة هالَهُ حجم الفساد في وزارته، وسيطرة بعض الميليشيات على بعض أقسام الوزارة.

وأضاف معزب في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن باشاغا انتهج الإعلام سبيلًا لإصلاح الأوضاع، وكان خيارًا خاطئًا، إذ أنه لو باشر فى بناء أجهزة حديثة ووسائل مبتكرة في أعمال وزارته، لكان خط النهج الصحيح لبناء الوزارة، إلا أنّ أسلوب الحديث المباشر مع الجمهور لن يبني مؤسسة ولا يكون رأيا عاما بحسب قوله.

وتابع، باشاغا توسّع كثيرا في ملفات خارج نطاق اختصاصه، وأن جلسة التحقيق المصارحة والمكاشفة التي امتدّت لخمس ساعات مع الرئاسي سوف تساهم في عودة الوزير لوزارته ملتزما بحدود اختصاصاته.