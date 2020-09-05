المرصد السوري”: مقتل 34 قاصراً من أصل 350 نقلتهم تركيا للقتال في ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان-السبت- أن تركيا نقلت مايقارب من 350 قاصرا من سوريا إلى ليبيا، وذلك للقتال في صفوف قوات الوفاق، حيث أوضح مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، في تصريحات له لـقناة سكاي نيوز عربية، أن ما لا يقل عن 34 من أولئك القاصرين لقوا حتفهم أثناء المعارك التي دارت في غرب ليبيا الفترة الماضية، وقد أعيدت جثامينهم إلى جانب نحو 500 جثة أخرى إلى سوريا عبر تركيا.

وقال مدير المرصد في تصريحاته إن ( النظام التركي متورط في نقل قرابة 19 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، إضافة إلى حوالي 10 آلاف متطرف من حاملي جنسيات مختلفة وإن ثمة من يخضعون الآن لتدريبات عسكرية في تركيا، فيما يتم تحضيرهم لإرسالهم إلى ليبيا، في حال انهيار وقف إطلاق النار).

ونوه “عبدالرحمن” إلى أن ( زخم التجنيد التركي للمرتزقة خفّ في الأونة الأخيرة بعد التقارير الدولية التي تحدثت عن الأمر، لكن المرتزقة الموجودين في المعسكرات التركية، البالغ عدهم نحو 500، يعلمون أنهم ذاهبون للقتال في ليبيا في حال انهيار وقف إطلاق النار.

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