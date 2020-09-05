المدني لـ”الوفاق”: لم نشاهد الكهرباء منذ 5 أيام إلا ساعات معدودة

هدد عبد المالك المدني الناطق باسم المكتب الإعلامي المنحل لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب»، حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، قائلا: “لا إهتمام بالجرحى (مصابي المليشيات المسلحة)، ولا عائلات الشهداء، لا حلول للكهرباء، ولا الحد من انتشار كورونا.. فلماذا نسكت أكثر؟ احذروا غضب الشعب”.

وهاجم المدني في تغريدة على “تويتر” اليوم الأحد، حكومة الوفاق ومجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الذي عيّنه السراج في يونيو الماضي، قائلا: “نحن نعلم جيدا أن أزمة الكهرباء لا تنتهي في يوم وليلة، ونعلم أيضا بأنه يستحيل الآن إيجاد حل جذري لهذه الأزمة في هذا الوقت الراهن”.

واستدرك الناطق باسم المكتب المنحل: “لكن حكومتنا (الوفاق) الموقرة لم تشعرنا أبداً بأنها تُريد الإصلاح وإنهاء ولو جزء بسيط من أزمة المواطن!”.

واستطرد: “حتى عندما غيرت مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، غيّرته للأسوأ وكلفت المدعو إبراهيم الفلاح مديرا تنفيذياً للشركة، رغم كل التجاوزات التي كان سببها هذا المدعو، والذي أدانه ديوان المحاسبة في تقريره الأخير، وأكد أنه أحد أسباب أزمة الكهرباء في ليبيا”.

وأضاف المدني: “إلى متى هذا الحال؟ وإلى متى سنصمت عن كل ذلك؟ اليوم نصل لليوم الخامس على التوالي ولم نُشاهد الكهرباء فيه إلا ساعات معدودة!”.