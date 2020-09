المرصد السوري: 34 قاصرا من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا قتلوا في ليبيا

قال ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أن ما

لا يقل عن 34 قاصرا من الذين نقلهم نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للقتال في

صفوف مليشياته بليبيا قتلوا وأعيدت جثامينهم إلى جانب نحو 500 آخرين إلى سوريا عبر

تركيا.

وأشار مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، في تصريح إعلامي أن تركيا

نقلت نحو 350 قاصرا من سوريا إلى ليبيا، وذلك للقتال في صفوف الميليشيات الإرهابية،

لافتا إلى أن نظام أردوغان متورط في نقل قرابة 19 ألف مرتزق سوري إلى الأراضي الليبية،

إضافة إلى حوالي 10 آلاف إرهابي ومتطرف من حاملي الجنسيات المختلفة.

هذا وكان المرصد أكد، الخميس، أن النظام التركي نقل دفعة

جديدة تضم نحو 800 مرتزق إلى ليبيا، مؤكدا أنها وصلت منذ نحو 4 أسابيع، مبينا أن بينهم

أطفالا جرى اختطافهم بطريقة أو بأخرى ثم أرسلوا إلى هناك للقتال في صفوف مليشيات حكومة

الوفاق في طرابلس، مؤكدا أن الحكومة التركية تواصل نقل المرتزقة والإرهابيين من مختلف

الجنسيات إلى ليبيا.

